Нижегородки рожают третьего ребенка реже своих соотечественниц

Регион отстает от среднероссийского показателя.

Коэффициент рождаемости третьих и последующих детей оказался ниже среднероссийского в Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».

Как уточняет источник, статистика ведется в рамках национального проекта «Семья». Коэффициент определяет, сколько в среднем родила бы одна женщина третьих и последующих детей на протяжении всего репродуктивного периода.

В целом по России данный показатель держится на отметках 0,365 — 0,372. Нижегородская область пока отстает от этого уровня. Так, в феврале 2025 года коэффициент в регионе составил 0,264, а в августе — 0,259.

Больше всего семей с тремя детьми и более проживают в кавказских республиках, Тыве и на Алтае. Несмотря на то, что Нижегородская область не попала в число лидеров, она опередила Мордовию и Санкт-Петербург.

Ранее мы писали, что 24% нижегородок отказались от аборта после консультаций с медицинским психологом.