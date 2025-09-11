Нижегородки рожают третьего ребенка реже своих соотечественниц

Коэффициент рождаемости третьих и последующих детей оказался ниже среднероссийского в Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».
Как уточняет источник, статистика ведется в рамках национального проекта «Семья». Коэффициент определяет, сколько в среднем родила бы одна женщина третьих и последующих детей на протяжении всего репродуктивного периода.
В целом по России данный показатель держится на отметках 0,365 — 0,372. Нижегородская область пока отстает от этого уровня. Так, в феврале 2025 года коэффициент в регионе составил 0,264, а в августе — 0,259.
Больше всего семей с тремя детьми и более проживают в кавказских республиках, Тыве и на Алтае. Несмотря на то, что Нижегородская область не попала в число лидеров, она опередила Мордовию и Санкт-Петербург.
