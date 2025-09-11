Нижегородцев предупредили об опасности клещевого анаплазмоза, похожего на грипп

По словам Мескиной, анаплазмоз является редким заболеванием, клинические проявления которого напоминают грипп. Больные жалуются на лихорадку, повышение температуры, ломоту в суставах и мышцах, а также кожные высыпания. Но диагноз ставится только на основе лабораторных анализов. Для лечения анаплазмоза используются антибиотики, эффективно борющиеся с инфекцией. Короткий курс терапии минимизирует риск побочных эффектов. Однако анаплазмоз может вызвать серьёзные осложнения, такие как сепсис, пневмония, поражение сердца и нервной системы, хотя такие случаи редки.