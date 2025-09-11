В августе в Ростовской области заключили брак почти 3500 пар

В августе 2025 года в Ростовской области зарегистрировали 3483 новые семьи. Об этом рассказали в донском управлении ЗАГС.
Представители управления от всей души поздравили всех новобрачных. Они пожелали парам пронести свои чувства друг к другу через всю жизнь.
Тем, кто только планирует брак, напомнили о правилах подачи заявления. Сделать это можно заранее, лучше всего за год до торжества. Крайний срок — не позднее, чем за месяц. Подать документы можно как при личном визите в любой ЗАГС, так и онлайн через портал Госуслуг.
