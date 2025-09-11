В августе в Ростовской области заключили брак почти 3500 пар

Тем, кто только планирует брак, напомнили о правилах подачи заявления. Сделать это можно заранее, лучше всего за год до торжества. Крайний срок — не позднее, чем за месяц. Подать документы можно как при личном визите в любой ЗАГС, так и онлайн через портал Госуслуг.