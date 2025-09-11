Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве 14 сентября ожидается рекордно высокое атмосферное давление

Предыдущий рекорд для этого дня зафиксировали в 1949 году.

Источник: Аргументы и факты

14 сентября в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление.

«Атмосферное давление в Москве достигнет 1 016 гПа (762 мм рт. ст.), что станет новым рекордом для этого дня», — отметила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Предыдущий рекорд был установлен в 1949 году и составлял 1 011,4 гПа (758,6 мм рт. ст.).

Также 13 и 14 сентября центр антициклона, обеспечивающий столичный регион солнечной погодой, окажется над Нижегородской областью. Давление достигнет 1030 гПа, добавила специалист.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе теплая погода сохранится как минимум до конца предстоящих выходных.