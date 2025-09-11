Машина становится привилегией: в России резко подорожало обучение вождению

Машина становится привилегией, а не просто средством передвижения. Отмечается, что в России резко взлетели цены на обучение вождению. В среднем автошколы подняли ценник на 20%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировало издание «Бизнес-секреты».
«Средняя по России стоимость начального курса вождения легкового автомобиля на июль 2025 года — 44 153 рубля. В период с января по июль 2025-го средняя стоимость по стране составила 42 879 рублей. В 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была значительно меньше: 35 682 рубля», — говорится в исследовании.
При этом дороже всего обучиться вождению в Москве и Московской области, там стоимость достигает 60 тысяч рублей. Также в топ самых дорогих регионов по ценам в автошколах попал Санкт-Петербург. Дешевле всего получить навыки вождения в Приволжском и Северо-Кавказском регионах.
Ранее KP.RU сообщил, что эта волна подорожания уже вторая. Впервые цены на обучение в автошколе резко повысились в 2024 году.