Красноярец сделал подводное предложение руки и сердца, покорив мировые СМИ

Как выяснилось, пара приехала в Крым на сезонные работы из Красноярска. Даниил заранее спланировал подводное погружение для себя и своей девушки, с которой встречался более трех лет. На глубине нескольких метров молодой человек достал обручальное кольцо и сделал предложение, на которое Анастасия ответила согласием.