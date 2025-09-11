Красноярец сделал подводное предложение руки и сердца, покорив мировые СМИ

Романтическая история 21-летнего красноярца Даниила облетела ведущие мировые издания.
Молодой человек организовал необычное предложение своей возлюбленной Анастасии на дне Черного моря у мыса Тарханкут в Крыму.
Как выяснилось, пара приехала в Крым на сезонные работы из Красноярска. Даниил заранее спланировал подводное погружение для себя и своей девушки, с которой встречался более трех лет. На глубине нескольких метров молодой человек достал обручальное кольцо и сделал предложение, на которое Анастасия ответила согласием.
Необычная романтическая история привлекла внимание международных СМИ. Репортажи о подводной помолвке красноярцев опубликовали такие издания как New York Post, People, The Economic Times и The Indian Express. Иностранные журналисты отметили оригинальность и смелость сибирского романтика.
По информации знакомых пары, молодые люди планируют вернуться в Красноярск для подготовки к свадьбе. Подводная съемка момента предложения стала вирусной в социальных сетях, собрав тысячи поздравлений от пользователей со всего мира.