Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец сделал подводное предложение руки и сердца, покорив мировые СМИ

Романтическая история 21-летнего красноярца Даниила облетела ведущие мировые издания.

Романтическая история 21-летнего красноярца Даниила облетела ведущие мировые издания.

Молодой человек организовал необычное предложение своей возлюбленной Анастасии на дне Черного моря у мыса Тарханкут в Крыму.

Как выяснилось, пара приехала в Крым на сезонные работы из Красноярска. Даниил заранее спланировал подводное погружение для себя и своей девушки, с которой встречался более трех лет. На глубине нескольких метров молодой человек достал обручальное кольцо и сделал предложение, на которое Анастасия ответила согласием.

Необычная романтическая история привлекла внимание международных СМИ. Репортажи о подводной помолвке красноярцев опубликовали такие издания как New York Post, People, The Economic Times и The Indian Express. Иностранные журналисты отметили оригинальность и смелость сибирского романтика.

По информации знакомых пары, молодые люди планируют вернуться в Красноярск для подготовки к свадьбе. Подводная съемка момента предложения стала вирусной в социальных сетях, собрав тысячи поздравлений от пользователей со всего мира.