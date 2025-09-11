«Большинство участников “Интервидения” только предстоит узнать»

Делегации из десяти стран приехали в Россию 10 сентября, чтобы начать подготовку к выступлению на «Интервидении». Конкурс состоится 20 сентября, и судить артистов будет международное жюри. Среди его самых авторитетных членов — продюсер Игорь Матвиенко. В преддверии музыкального ивента «Известия» обсудили с композитором общемировые тенденции в индустрии, сложности оценивания артистов и преимущества новейших технологий для молодых исполнителей.
— Как вы относитесь к формату конкурса «Интервидение», который объединяет представление разных культур через музыку?
— Формат «Интервидения» мне очень близок. Этот конкурс — мой ровесник, он появился 65 лет назад. И я в свои юные годы с удовольствием следил за тем, что там происходило. Одна только телевизионная заставка и сегодня вызывает у меня очень приятные ностальгические воспоминания. Таких форматов вообще практически не было. И очень хорошо, что сейчас наша страна возобновила «Интервидение». Это же на самом деле уникальная площадка, позволяющая исполнителям из разных стран знакомить друг друга со своими культурными традициями. Я думаю, что именно сегодня как никогда такой творческий обмен очень нужен миру и обязательно будет востребован.
— На какие критерии в первую очередь будете опираться при оценке конкурсантов?
— Безусловно, это будет некая субъективная оценка, исходящая из личных вкусов, предпочтений, опыта. Для меня это прежде всего искренность, вокальное мастерство, какая-то самобытность. Нужно понимать: конкурс не спорт, где побеждает тот, кто первым прибежал. Очень важно видеть, что артист не просто исполняет песню, а проживает ее на сцене. Тут, знаете, бывает и так, что артист может не обладать каким-то сильным голосом, но сам номер и, как говорит молодежь, вайб, который исходит от происходящего на сцене, от, не побоюсь этого слова, произведения искусства, сразу тебя пробирает, и ты понимаешь, что это и есть заявка на победу. Когда есть сильный номер, то становятся совершенно неважны критерии его оценки. Так что, как правило, лидеры определяются сразу. Надеюсь, что и на «Интервидении» будет так же.
— Какие новые музыкальные тенденции вы наблюдаете в странах — участницах конкурса?
— Мне по работе часто приходится бывать на различных конкурсах и оценивать выступления. Какие-то закономерности, конечно, отмечаешь. Но в целом — и это общемировая тенденция — люди часто становятся популярны в соцсетях, где исполняют свои песни, порой даже не очень интересные с профессиональной точки зрения. То есть как бы идет обратный процесс: сначала люди создают свою аудиторию, а потом уже через нее раскручивают свое творчество и личный бренд. А вот талантливые, но скромные исполнители могут так и остаться неизвестными, поскольку не пользуются такими технологиями.
— Насколько важно для современного музыкального продюсера участие в таких международных проектах, как «Интервидение»?
— Такие международные проекты расширяют связи, знакомят с новыми именами и трендами. Работа в жюри — это возможность продвигать российскую культуру и наших артистов за пределами страны. К тому же общение в интернациональной команде профессионалов повышает и твой уровень как специалиста. Обмен опытом дает новые подходы к промо и к менеджменту, открывает двери для разных коллабораций и коммерческих проектов.
— Что для вас значит быть членом международного жюри и с какими ожиданиями вы подошли к этой роли?
— Не могу сказать, что очень удивился, когда меня пригласили в жюри «Интервидения», потому что в последнее время меня часто приглашают в жюри. Воспринял адекватно. Мне, безусловно, приятно, что меня воспринимают, как эксперта уровня, достойного «Интервидения». На самом деле я уже, если можно так выразиться, набил руку в оценке работы других людей. Надеюсь быть максимально объективным и помочь выявить именно тех исполнителей, которые готовы к международному успеху. У меня сейчас идет важный этап моей личной творческой жизни — подготовка к октябрьским гастролям этно-оперы «Князь Владимир», которые пройдут в Самаре, Казани и Нижнем Новгороде, и я погружен в процесс репетиций с обновленным составом с головой. И «Интервидение» позволяет мне переключиться на что-то другое и ненадолго вынырнуть из Х века.
— Есть ли у вас опыт работы с артистами из тех стран, которые представлены на «Интервидении»?
— За годы моей работы мне довелось посотрудничать с музыкантами из разных стран — и СНГ, и дальнего зарубежья. Имена некоторых участников «Интервидения» мне знакомы. Но большинство из них только предстоит узнать. И как знать, может, с кем-то в будущем у нас и сложатся какие-нибудь совместные проекты.
— Насколько музыкальные конкурсы сегодня важны для открытия новых талантов и поддержки музыкальной индустрии?
— Они играют огромную роль: многие сегодняшние звезды начинали именно с конкурсов, которые стали их стартовой площадкой. Именно в такой атмосфере проявляется и закаляется характер исполнителя. И где, как не на конкурсе, можно заявить о себе во весь голос? Соцсети — важная площадка для начинающих артистов, но у конкурсов, безусловно, больший охват, а в данном случае еще и международный. Плюс соревновательный элемент помогает артисту понять, выдерживает ли он конкуренцию, получить этот важный новый опыт.
— Как вы оцениваете роль послов конкурса, таких артистов, как Дима Билан и Клава Кока, для популяризации проекта?
— Их участие поможет привлечь внимание широкой аудитории, вдохновить молодых исполнителей и сделать конкурс гораздо более заметным на мировой сцене, ведь у каждого из этих артистов есть своя армия поклонников.
— С какими сложностями сталкиваются члены жюри при оценке выступлений?
— Начинать любой масштабный проект всегда немножко сложно, но мы уже провели с организаторами совещание, как будем оценивать выступления, чтобы члены жюри с совершенно разными подходами не растерялись в этом музыкальном потоке, не потерялись и смогли вспомнить все выступления, сравнить их и сделать свой выбор. Основная сложность — личные вкусы и симпатии, основанные на собственном опыте и культурном багаже. Нужно уметь абстрагироваться и оценивать исключительно профессионализм и творческий вклад. Об этом мы и будем договариваться перед началом конкурса.
— Каковы ваши ожидания от финального концерта 20 сентября на «Live Арене» и что может сделать «Интервидение» значимым событием года в мире музыки?
— Жду масштабного праздника музыки, новых открытий и знакомства с уникальными культурами стран-участниц. Я сторонник всего, что связано с творчеством, с конкурсами, с телевизионными шоу, построенными вокруг музыки. К сожалению, сегодня слишком много негативной информации вокруг, и хорошие новости люди почти не замечают. В истории с «Интервидением» нет никакого негатива, есть масштаб, который привлекает внимание зрителей. И это радует.
Если честно, я всегда был уверен, что «Интервидение» станет одним из ключевых событий этого музыкального года и даст старт многим ярким артистам. У него уже появляется та самая классная международная атмосфера праздника, свои поклонники, которые, как мне кажется, будут ездить и лично поддерживать своих конкурсантов, большая телевизионная аудитория, свои рекорды и новые герои.