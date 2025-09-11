«Большинство участников “Интервидения” только предстоит узнать»

— Безусловно, это будет некая субъективная оценка, исходящая из личных вкусов, предпочтений, опыта. Для меня это прежде всего искренность, вокальное мастерство, какая-то самобытность. Нужно понимать: конкурс не спорт, где побеждает тот, кто первым прибежал. Очень важно видеть, что артист не просто исполняет песню, а проживает ее на сцене. Тут, знаете, бывает и так, что артист может не обладать каким-то сильным голосом, но сам номер и, как говорит молодежь, вайб, который исходит от происходящего на сцене, от, не побоюсь этого слова, произведения искусства, сразу тебя пробирает, и ты понимаешь, что это и есть заявка на победу. Когда есть сильный номер, то становятся совершенно неважны критерии его оценки. Так что, как правило, лидеры определяются сразу. Надеюсь, что и на «Интервидении» будет так же.