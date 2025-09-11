В Польше ввели бесполетную зону на границе с Белоруссией

С захода солнца до восхода солнца полеты в зоне EP R129 полностью запрещены, за исключением военных самолетов. С восхода солнца до заката в этой зоне могут летать только определенные категории воздушных судов. К ним относятся пилотируемые самолеты с утвержденным планом полета, оснащенные работающим транспондером в режимах A, C или S, поддерживающие постоянную связь с органом управления воздушным движением. Также разрешены полеты военных самолетов, рейсов с особыми статусами.