В Польше ввели бесполетную зону на границе с Белоруссией

С 10 сентября 2025 года до 9 декабря 2025 года в восточной части Польши вводится ограничение воздушного движения в зоне EP R129. Это решение принято по запросу оперативного командования вооруженных сил.
С захода солнца до восхода солнца полеты в зоне EP R129 полностью запрещены, за исключением военных самолетов. С восхода солнца до заката в этой зоне могут летать только определенные категории воздушных судов. К ним относятся пилотируемые самолеты с утвержденным планом полета, оснащенные работающим транспондером в режимах A, C или S, поддерживающие постоянную связь с органом управления воздушным движением. Также разрешены полеты военных самолетов, рейсов с особыми статусами.
Гражданским беспилотным аппаратам запрещено летать в зоне EP R129 круглосуточно. Однако после согласования с дежурной службой Центра воздушных операций могут быть разрешены полеты, не подпадающие под указанные критерии. К таким исключениям относятся рейсы государственной авиации, скорой помощи, а также полеты для ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или для защиты критической инфраструктуры.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что Минск прошлой ночью оповещал Варшаву о входящих в ее воздушное пространство беспилотных летательных аппаратах.