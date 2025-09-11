МВД Франции: в протестах против политики страны участвовали 200 тысяч человек

В прошедших во Франции в среду, 10 сентября, протестах против политики страны и против снижения госдолга за счет простых работников приняло участие около 200 тысяч человек. Такие данные привел министр внутренних дел Брюно Ретайо.
«Были масштабные манифестации с почти 200 тысяч участников на всей территории. В Париже — и не только в Париже, но и в пригородах — их число составило 14 тысяч человек», — сказал глава ведомства, сравнив численность протестующих с первыми акциями движения «Желтые жилеты» в 2018 году, когда на улицы вышло примерно 280 тысяч человек.
Ретайо рассказал о 50 операциях правоохранителей, которые «разблокировали» различные объекты на территории Франции, в том числе дорожные развязки и склады. По его словам, блокирование работы объектов «нарушает свободу французов на перемещение», а правоохранительные органы «добились провала тех, кто хотел заблокировать страну».
Напомним, что в среду, 10 сентября, во Франции прошли массовые акции протесты под лозунгом «Заблокируем все!». Протестующие заявляли о намерении провести более чем 700 различных акций.