МВД Франции: в протестах против политики страны участвовали 200 тысяч человек

«Были масштабные манифестации с почти 200 тысяч участников на всей территории. В Париже — и не только в Париже, но и в пригородах — их число составило 14 тысяч человек», — сказал глава ведомства, сравнив численность протестующих с первыми акциями движения «Желтые жилеты» в 2018 году, когда на улицы вышло примерно 280 тысяч человек.