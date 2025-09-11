Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Франции: в протестах против политики страны участвовали 200 тысяч человек

МВД Франции сообщило о 50 операциях правоохранителей.

Источник: Комсомольская правда

В прошедших во Франции в среду, 10 сентября, протестах против политики страны и против снижения госдолга за счет простых работников приняло участие около 200 тысяч человек. Такие данные привел министр внутренних дел Брюно Ретайо.

«Были масштабные манифестации с почти 200 тысяч участников на всей территории. В Париже — и не только в Париже, но и в пригородах — их число составило 14 тысяч человек», — сказал глава ведомства, сравнив численность протестующих с первыми акциями движения «Желтые жилеты» в 2018 году, когда на улицы вышло примерно 280 тысяч человек.

Ретайо рассказал о 50 операциях правоохранителей, которые «разблокировали» различные объекты на территории Франции, в том числе дорожные развязки и склады. По его словам, блокирование работы объектов «нарушает свободу французов на перемещение», а правоохранительные органы «добились провала тех, кто хотел заблокировать страну».

Напомним, что в среду, 10 сентября, во Франции прошли массовые акции протесты под лозунгом «Заблокируем все!». Протестующие заявляли о намерении провести более чем 700 различных акций.