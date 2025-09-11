Овчинский: День города отметят в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ

В пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики ранее сообщили о том, что 12 сентября в павильоне «Макет Москвы» пройдет лекция о космической архитектуре Советского Союза. Георгий Абзианидзе, путешественник и экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация», поделится с аудиторией уникальным взглядом на градостроительство постсоветского пространства через призму космических мотивов. Как отмечает Овчинский, лекция позволяет продемонстрировать, как архитектура отражает дух времени и стремления общества. Это мероприятие будет интересно всем, кто увлекается архитектурой, историей и космическими исследованиями, и поможет глубже понять культурное наследие советской эпохи и его влияние на современный облик города.