Овчинский: День города отметят в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ

В предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, в павильоне «Макет Москвы», расположенном на Сиреневой аллее ВДНХ, посетителей ожидает насыщенная праздничная программа. В нее войдут экскурсии, светотехнические представления и викторины, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
Гости павильона смогут принять участие в восьми увлекательных экскурсиях, посвященных теме «Кольцо как символ Москвы». В рамках этих мероприятий посетители познакомятся с кольцевой структурой города и историей ее формирования, а также узнают о ключевых градостроительных решениях, которые определили современный облик столицы. Экскурсии будут проводиться в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, предварительная регистрация не нужна.
«Павильон “Макет Москвы” — не просто выставочное пространство, а настоящий образовательный центр, где москвичи и гости столицы могут узнать о развитии города в увлекательном формате. В День города мы предлагаем особую программу, которая покажет, как исторические градостроительные решения влияют на современный облик столицы. Этот проект помогает лучше понять наш город, его прошлое, настоящее и будущее», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В павильоне «Макет Москвы» праздничная программа рассчитана на два дня. После каждой экскурсии, которая состоится в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40, будут проводиться интерактивные викторины на знание столицы с ценными призами для лучших участников. Светотехнические шоу на различные темы будут транслироваться каждые полчаса с 11:00 до 19:30.
Посетить павильон и воспользоваться его услугами можно бесплатно ежедневно с 10:00 до 20:00, за исключением понедельника.
Для получения более подробной информации, просмотра расписания шоу и записи на экскурсии можно посетить сайт www.maketmoskvy.ru, воспользоваться мобильным приложением «Макет Москвы» или позвонить по телефонам: +7 (925) 237−37−28; +7 (925) 237−37−29.
В пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики ранее сообщили о том, что 12 сентября в павильоне «Макет Москвы» пройдет лекция о космической архитектуре Советского Союза. Георгий Абзианидзе, путешественник и экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация», поделится с аудиторией уникальным взглядом на градостроительство постсоветского пространства через призму космических мотивов. Как отмечает Овчинский, лекция позволяет продемонстрировать, как архитектура отражает дух времени и стремления общества. Это мероприятие будет интересно всем, кто увлекается архитектурой, историей и космическими исследованиями, и поможет глубже понять культурное наследие советской эпохи и его влияние на современный облик города.