Минздрав опроверг вброс о переводе белорусских больниц на «военные рельсы»

В Министерстве здравоохранения назвали фейком информацию о якобы переводе белорусских больниц на «военные рельсы». Официальный комментарий дали в Минздраве.
В ведомстве сообщили 11 сентября о том, что белорусские медучреждения подверглись фейковой рассылке. В частности, главврачи районных больниц Брестчины получил фейковые письма якобы от областного управления здравоохранения. Злоумышленники в фейковой рассылке написали, что будто бы необходимо предупредить жителей о закрытии стационаров в Пинском, Столинском, Лунинецком, Ивацевичском и Ганцевичском районах. Также мошенники «предписали» сделать запасы перевязочных материалов, антибиотиков, компонентов для переливания крови и т.д.
В Минздраве опровергли данную информацию, заявив, что распространение фейка преследует цель дестабилизации обстановки в стране.
— Это очередной вброс накануне белорусско-российских учений «Запад 2025» — никакого перевода больниц на «военные рельсы» в Беларуси не проводится, — сказано в сообщении.
Тем временем Беларусь хочет получить кредит Китая на 60 миллионов долларов на медоборудование.
Здесь мы писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 из-за учений «Запад 2025».
Напомним, российско-белорусские учения «Запад — 2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Ранее Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны. А в Совбезе республики заявили, что цели учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными.