Минздрав опроверг вброс о переводе белорусских больниц на «военные рельсы»

В ведомстве сообщили 11 сентября о том, что белорусские медучреждения подверглись фейковой рассылке. В частности, главврачи районных больниц Брестчины получил фейковые письма якобы от областного управления здравоохранения. Злоумышленники в фейковой рассылке написали, что будто бы необходимо предупредить жителей о закрытии стационаров в Пинском, Столинском, Лунинецком, Ивацевичском и Ганцевичском районах. Также мошенники «предписали» сделать запасы перевязочных материалов, антибиотиков, компонентов для переливания крови и т.д.