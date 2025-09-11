Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заместитель министра культуры Башкирии Ильнур Мухьянов уволился с должности

«Ъ-Уфа»: замглавы Минкульта Башкирии Ильнур Мухьянов ушел с поста.

Источник: Комсомольская правда

Занимавший с января 2022 года должность заместителя министра культуры Башкирии Ильнур Мухьянов уволился по собственному желанию. Об этом сообщило издание «Ъ-Уфа».

Мухьянов работал в Башкирском государственном университете, Башгосфилармонии, региональном управлении Федеральной миграционной службы. Возглавлял Макаровский сельсовет Ишимбайского района, районный отдел культуры, занимал пост заместителя главы администрации Ишимбайского района по социальным вопросам. С 2019 по 2022 год был главным советником по работе с органами местного самоуправления в управлении главы Башкирии.

В марте 2024 года Мухьянов был удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан».

В регионального Минкульте Ильнур Мухьянов занимался вопросами социокультурной деятельности. В настоящее время обязанности заместителей главы ведомства распределены между Натальей Лапшиной (первый заместитель), Ринатом Гайсиным, Эльзой Карамурзиной и Гульдар Хамитовой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.