Заместитель министра культуры Башкирии Ильнур Мухьянов уволился с должности

Занимавший с января 2022 года должность заместителя министра культуры Башкирии Ильнур Мухьянов уволился по собственному желанию. Об этом сообщило издание «Ъ-Уфа».
Мухьянов работал в Башкирском государственном университете, Башгосфилармонии, региональном управлении Федеральной миграционной службы. Возглавлял Макаровский сельсовет Ишимбайского района, районный отдел культуры, занимал пост заместителя главы администрации Ишимбайского района по социальным вопросам. С 2019 по 2022 год был главным советником по работе с органами местного самоуправления в управлении главы Башкирии.
В марте 2024 года Мухьянов был удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан».
В регионального Минкульте Ильнур Мухьянов занимался вопросами социокультурной деятельности. В настоящее время обязанности заместителей главы ведомства распределены между Натальей Лапшиной (первый заместитель), Ринатом Гайсиным, Эльзой Карамурзиной и Гульдар Хамитовой.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.