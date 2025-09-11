Исследование показало, что является раздражающим фактором для работодателей

«Они стали увереннее чувствовать себя на рынке труда благодаря востребованности своих навыков, особенно в технологических и цифровых отраслях. Кроме того, они чаще ценят баланс между работой и личной жизнью, психологический комфорт и возможность самореализации. Для них важно чувствовать свою значимость и видеть, что работодатель готов инвестировать в их развитие. Так, почти 60% опрошенных нами зумеров признались, что готовы постоянно обучаться новому ради работы, но хотели бы, чтобы работодатель брал на себя финансовые затраты на это», — подчеркнула руководитель молодежного направления hh.ru.