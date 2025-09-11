По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН

Срочная новость.
По инициативе Польши в ближайшее время состоится внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инциденту с нарушением воздушного пространства страны. Как сообщает польское Министерство иностранных дел в социальной сети Х, поводом для созыва совещания стало предполагаемое пересечение границы воздушного пространства Польши российской стороной.
