По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН

По инициативе Польши в ближайшее время состоится внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инциденту с нарушением воздушного пространства страны. Как сообщает польское Министерство иностранных дел в социальной сети Х, поводом для созыва совещания стало предполагаемое пересечение границы воздушного пространства Польши российской стороной.

Срочная новость.

