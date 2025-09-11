Краевой молодежный форум «Пермский период» пройдет в субботу

В субботу, 13 сентября, в Молодежной столице России Перми состоится краевой молодежный форум «Пермский период» (12+). Начало — в 10.00. Мероприятие объединит участников разных поколений для обмена опытом, реализации идей и развития созидательных инициатив и станет одним из центральных событий для активной молодежи региона. Главная тема форума в этом году — труд как основа личного и общественного благополучия.
На осенней сессии, посвященной встрече поколений участников, особое внимание будет уделено двум направлениям: «Мастер» — для тех, кто уже проходил форум и реализует проекты, и «Квант» — для тех, кто принимает участие впервые. В программе — дискуссионные и проектные сессии, мастер-классы экспертов, работа с практическими кейсами и творческими заданиями.
Участие в форуме бесплатное. Регистрация открыта для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку можно здесь.