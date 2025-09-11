Анатолий Серышев посетил Омск с рабочим визитом и проехался по школам

Сегодня, 11 сентября, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев прибыл в Омск с рабочим визитом. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Одним из ключевых пунктов программы стала недавно отремонтированная школа № 11, открывшаяся в этом году благодаря программе, инициированной президентом страны.