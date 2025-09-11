Ричмонд
Анатолий Серышев посетил Омск с рабочим визитом и проехался по школам

Анатолий Серышев оценил результаты федеральной программы по модернизации школ в Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 сентября, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев прибыл в Омск с рабочим визитом. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Одним из ключевых пунктов программы стала недавно отремонтированная школа № 11, открывшаяся в этом году благодаря программе, инициированной президентом страны.

В ходе осмотра учебного заведения губернатор подчеркнул важность создания современных и безопасных условий для обучения, творчества и развития детей.

«Мы продолжим создавать для наших детей самые комфортные и безопасные условия для учебы, творчества и личностного роста», — заявил Виталий Хоценко.

Напомним, что ранее, 1 сентября, Омск посетил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. В рамках его визита обсуждались планы строительства трассы «Северный обход города Омска», которая станет важным инфраструктурным проектом региона.