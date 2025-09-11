Ричмонд
«Несколько патологий и вес 1660 граммов»: врачи из Иркутска спасли жизнь недоношенной девочке

Иркутские врачи сделали операцию на открытом сердце новорожденной пациентке.

Врачи Иркутской областной детской клинической больницы спасли жизнь новорожденной малышке, которая попала на операционный стол в весе всего 1660 граммов. У нее диагностировали врожденный порок сердца, который осложнен пневмонией и другими патологиями. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе медучреждения.

— У девочки не было выхода из левого желудочка в аорту, а диаметр сосуда составлял всего четыре миллиметра при норме 8−10 миллиметров. Если бы не хирургическое вмешательство, малышка бы не выжила, — прокомментировали в ИОДКБ.

Во время операции кардиохирурги одновременно выполнили две задачи: уменьшили просвет легочной артерии и расширили артериальный проток.

Сейчас пациентку перевели на выхаживание и набор массы в Ивано-Матрёнинскую детскую больницу. Следующий этап лечения начнется, когда девочка будет весить 2800 граммов.