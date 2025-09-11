«Несколько патологий и вес 1660 граммов»: врачи из Иркутска спасли жизнь недоношенной девочке

Врачи Иркутской областной детской клинической больницы спасли жизнь новорожденной малышке, которая попала на операционный стол в весе всего 1660 граммов. У нее диагностировали врожденный порок сердца, который осложнен пневмонией и другими патологиями. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе медучреждения.
— У девочки не было выхода из левого желудочка в аорту, а диаметр сосуда составлял всего четыре миллиметра при норме 8−10 миллиметров. Если бы не хирургическое вмешательство, малышка бы не выжила, — прокомментировали в ИОДКБ.
Во время операции кардиохирурги одновременно выполнили две задачи: уменьшили просвет легочной артерии и расширили артериальный проток.
Сейчас пациентку перевели на выхаживание и набор массы в Ивано-Матрёнинскую детскую больницу. Следующий этап лечения начнется, когда девочка будет весить 2800 граммов.