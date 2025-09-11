Из Омска традиционно не вылетели вовремя несколько самолетов

Вовремя не улетели два авиалайнера «Уральских авиалиний»: самолеты этой авиакомпании улетели с опозданием в Сочи и в Москву. Также с опозданием улетели в столицу России самолеты авиакомпаний «Победа» и S7 AIRLINES. Припозднился с вылетом еще один рейс в Сочи — опоздание позволила себе авиакомпания «Северный ветер». Пришлось ненадолго отложить встречу с Уфой пассажирам «Азимута» — самолет этой авиакомпании задержался в Омске на два часа.