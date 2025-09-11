Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омска традиционно не вылетели вовремя несколько самолетов

Опоздание со взлетом совершили авиалайнеры, улетавшие сегодня в Сочи, в Москву и в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 сентября, произошло традиционное опоздание с вылетом из Омска нескольких лайнеров. Информация о нарушении полетного графика появилась на онлайн-табло омского аэровокзала.

Вовремя не улетели два авиалайнера «Уральских авиалиний»: самолеты этой авиакомпании улетели с опозданием в Сочи и в Москву. Также с опозданием улетели в столицу России самолеты авиакомпаний «Победа» и S7 AIRLINES. Припозднился с вылетом еще один рейс в Сочи — опоздание позволила себе авиакомпания «Северный ветер». Пришлось ненадолго отложить встречу с Уфой пассажирам «Азимута» — самолет этой авиакомпании задержался в Омске на два часа.