В Хабаровском крае ликвидирована несанкционированная свалка на берегу Амура

Нарушения были выявлены в ходе проверки.

Источник: Комсомольская правда

Новости, Николаевск. По требованию Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка отходов на производственной базе в поселке Тыр Ульчского муниципального района. Нарушения были выявлены в ходе проверки администрации Комсомольского района внутренних водных путей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Установлено, что на территории базы отсутствовала оборудованная площадка для накопления твердых коммунальных отходов и отходов III класса опасности. Отходы не сортировались по видам и группам, а складировались непосредственно у берега реки Амур, создавая угрозу загрязнения водных ресурсов.

Транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия, по результатам рассмотрения которого свалка была полностью ликвидирована. По инициативе прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.