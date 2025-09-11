В Хабаровском крае ликвидирована несанкционированная свалка на берегу Амура

Установлено, что на территории базы отсутствовала оборудованная площадка для накопления твердых коммунальных отходов и отходов III класса опасности. Отходы не сортировались по видам и группам, а складировались непосредственно у берега реки Амур, создавая угрозу загрязнения водных ресурсов.