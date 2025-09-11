Сроки ремонта в трёх больницах Нижегородской области сорваны

Нижегородская компания «Аван» нарушила договор, не представила график работ и фактически не начав их выполнение, написал в своём телеграм -канале главред медиздания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Так, в Чкаловской ЦРБ сорван запланированный ремонт фасада и установка пандусов. Лысковская ЦРБ столкнулась с отменой ремонта системы приточной вентиляции. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Тонкинской ЦРБ, где не был выполнен капитальный ремонт здания поликлиники и помещений стационара.
Администрации медицинских учреждений составили претензии. В результате контракты с недобросовестным подрядчиком были расторгнуты в одностороннем порядке.