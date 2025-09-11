Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степной инспектор сфотографировал редкого байбака в Омской области

Кадры сурка удалось сделать во время патрулирования охотничьих угодий.

Источник: Комсомольская правда

Инспектор охотхозяйства Русско-Полянского района Омской области при плановом патрулировании степных угодий запечатлел редкого сурка — байбака. Зверек удивил специалиста нетипичным поведением.

«Не спрятавшись сразу, как это обычно делают осторожные животные, байбак позволил сфотографировать себя. Посчастливилось сделать уникальные кадры», — поделилась подробностями пресс-служба ведомства.

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира».

В задачи инспектора охотничьего хозяйства входят не только рейды и борьба с браконьерами, но и наблюдение за животным миром. Работа отчасти пересекается с деятельностью ученых-натуралистов.

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира».

Ранее «КП Омск» сообщила, что на севере региона поймали щуку весом более 12 кг.