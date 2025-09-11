Степной инспектор сфотографировал редкого байбака в Омской области

Инспектор охотхозяйства Русско-Полянского района Омской области при плановом патрулировании степных угодий запечатлел редкого сурка — байбака. Зверек удивил специалиста нетипичным поведением.
«Не спрятавшись сразу, как это обычно делают осторожные животные, байбак позволил сфотографировать себя. Посчастливилось сделать уникальные кадры», — поделилась подробностями пресс-служба ведомства.
Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира».
В задачи инспектора охотничьего хозяйства входят не только рейды и борьба с браконьерами, но и наблюдение за животным миром. Работа отчасти пересекается с деятельностью ученых-натуралистов.
Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира».
