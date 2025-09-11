В Калининградской области установили маяк из янтаря

Полтонны янтаря и 60 тысяч светодиодов понадобилось мастерам, чтобы соорудить маяк в Янтарном неподалеку от Приморского карьера по добыче. О новом арт-объекте на смотровой площадке сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.