В Калининградской области установили маяк из янтаря

Арт-объект появился в Янтарном.

Источник: пресс-служба Янтарного комбината

Полтонны янтаря и 60 тысяч светодиодов понадобилось мастерам, чтобы соорудить маяк в Янтарном неподалеку от Приморского карьера по добыче. О новом арт-объекте на смотровой площадке сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

«Янтарный маяк» полностью покрыт балтийским самоцветом и светится в темное время суток, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в арт-объект превращена бывшая наблюдательная вышка высотой 5 метров, которую отделали панелями из янтаря. Вес каждой пластины около 9 кг. Подсветка под панелями включается автоматически с наступлением темноты и работает до рассвета.