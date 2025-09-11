На остановках Калининграда установят ещё 63 электронных табло

Электронные табло установят у гостиницы «Калининград», на улицах Театральной, Багратиона, Грига, Миклухо-Маклая, Ялтинской, Октябрьской, Дмитрия Донского и других. Подробный список остановок, где появятся экраны, можно посмотреть в телеграм-канале администрации.