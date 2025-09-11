На остановках Калининграда установят ещё 63 электронных табло

На остановках Калининграде установят 63 электронных табло. Администрация города объявила аукцион по выбору подрядчика.
Электронные табло установят у гостиницы «Калининград», на улицах Театральной, Багратиона, Грига, Миклухо-Маклая, Ялтинской, Октябрьской, Дмитрия Донского и других. Подробный список остановок, где появятся экраны, можно посмотреть в телеграм-канале администрации.
На экранах будут транслировать прогноз прибытия автобусов, маршруток, трамваев и троллейбусов. Стоимость работ оценили в 16,6 млн рублей. Подрядчика определят 22 сентября. Оборудование должны установить до конца года.
Ранее стало известно, что власти рассчитывают увеличить количество «умных» остановок на улицах Калининграда. Часть павильонов уже оборудована экранами, где можно увидеть информацию о времени прибытия транспорта.