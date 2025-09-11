Ученые доказали, что Красноярску нужно больше парков

Как сообщает «Город Прима» со ссылкой на КНЦ СО РАН, основные проблемы заключаются в старых древесных насаждений, требующих замены, и недостаточном уходе за новыми посадками. Крупные парки, такие как парк 400-летия, имеют недостаточную плотность деревьев для эффективного выполнения защитных функций.