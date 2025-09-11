Ученые доказали, что Красноярску нужно больше парков

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук провели исследование озеленения Красноярска и пришли к выводу о нехватке качественных парковых зон в городе. Специалисты подчеркивают, что существующие зеленые массивы не справляются с экологическими функциями.
Как сообщает «Город Прима» со ссылкой на КНЦ СО РАН, основные проблемы заключаются в старых древесных насаждений, требующих замены, и недостаточном уходе за новыми посадками. Крупные парки, такие как парк 400-летия, имеют недостаточную плотность деревьев для эффективного выполнения защитных функций.
Ученые отмечают, что популярные места отдыха красноярцев («Столбы», «Роев ручей», «Бобровый лог») расположены на значительном удалении от жилых районов, что создает транспортную нагрузку при их посещении. Исключением остается лишь Татышев-парк.
«Зелёные насаждения формируют экологический каркас города. При проектировании парков речь должна идти не о клумбах, кустарниках и единичных деревьях, а о создании больших массивов, способных выполнять экологические функции», — отмечают ученые.