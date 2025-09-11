Круговой маршрут в Нижегородском кремле закроется с 5 ноября

Круговой маршрут по боевому ходу стены Нижегородского кремля (0+) планируют закрыть на зиму в ноябре. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное министерство культуры.
С 5 ноября круговой маршрут в Кремле закроют, однако часть стены будет всё еще доступна для посещения. Зимой желающие смогут пройтись по участку от Дмитриевской до Часовой башни протяженностью около 900 метров. С апреля полный маршрут снова откроется.
Кроме того, режим работы музея-филиала «Нижегородский кремль» изменился из-за сокращения светового дня.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что 143 тысячи человек прокатились на фуникулёре в Нижегородском кремле за лето.