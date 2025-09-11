Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Круговой маршрут в Нижегородском кремле закроется с 5 ноября

С ноября по апрель будет доступна для посещения лишь часть стены.

Источник: Нижегородская правда

Круговой маршрут по боевому ходу стены Нижегородского кремля (0+) планируют закрыть на зиму в ноябре. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное министерство культуры.

С 5 ноября круговой маршрут в Кремле закроют, однако часть стены будет всё еще доступна для посещения. Зимой желающие смогут пройтись по участку от Дмитриевской до Часовой башни протяженностью около 900 метров. С апреля полный маршрут снова откроется.

Кроме того, режим работы музея-филиала «Нижегородский кремль» изменился из-за сокращения светового дня.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что 143 тысячи человек прокатились на фуникулёре в Нижегородском кремле за лето.