Круговой маршрут в Нижегородском кремле закроется с 5 ноября

С 5 ноября круговой маршрут в Кремле закроют, однако часть стены будет всё еще доступна для посещения. Зимой желающие смогут пройтись по участку от Дмитриевской до Часовой башни протяженностью около 900 метров. С апреля полный маршрут снова откроется.