Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Омской области ввели режим повышенной готовности из-за прорыва водопровода

Жители поселка Оброскино остались без стабильного водоснабжения в Тюкалинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба МЧС по Омской области сообщила о введении режима повышенной готовности в одном из районов региона. Причиной стала авария на водопроводе, произошедшая в поселке Оброскино Бекишевского сельского поселения Тюкалинского района.

«С 9 сентября 2025 года в связи с ситуацией, сложившейся из-за порывов на водопроводе, на территории Тюкалинского района введён режим повышенной готовности», — говорится в сообщении ведомства.

Это уже не первый случай проблем с водоснабжением в регионе. Напомним, что с 1 сентября 2025 года аналогичный режим действует в Нововаршавском районе, где жители села Черлакское столкнулись с выходом из строя водозаборной скважины.

Службы продолжают устранять последствия аварий и занимаются восстановлением нормальной работы систем жизнеобеспечения населения.

Ранее мы писали, что омский областной суд оставил экс-главу «Омскэлектро» под стражей.