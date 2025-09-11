В районе Омской области ввели режим повышенной готовности из-за прорыва водопровода

Пресс-служба МЧС по Омской области сообщила о введении режима повышенной готовности в одном из районов региона. Причиной стала авария на водопроводе, произошедшая в поселке Оброскино Бекишевского сельского поселения Тюкалинского района.
«С 9 сентября 2025 года в связи с ситуацией, сложившейся из-за порывов на водопроводе, на территории Тюкалинского района введён режим повышенной готовности», — говорится в сообщении ведомства.
Это уже не первый случай проблем с водоснабжением в регионе. Напомним, что с 1 сентября 2025 года аналогичный режим действует в Нововаршавском районе, где жители села Черлакское столкнулись с выходом из строя водозаборной скважины.
Службы продолжают устранять последствия аварий и занимаются восстановлением нормальной работы систем жизнеобеспечения населения.
