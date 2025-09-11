В Таганроге водителя катера наказали за незаконные пассажирские перевозки

В Таганроге водителя катера оштрафовали за незаконные пассажирские перевозки. Детали рассказали в Южной транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, местный житель на своем маломерном судне за деньги перевозил пассажиров в акватории порта Таганрог. При этом у мужчины не было необходимой для такой деятельности лицензии.
Суд признал нарушителя виновным (ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ) и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Дополнительно прокурор направил в суд иск о запрете незаконной коммерческой деятельности и эксплуатации судна до получения лицензии. По иску уже приняты обеспечительные меры.
