Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге водителя катера наказали за незаконные пассажирские перевозки

Водителя катера в Таганроге оштрафовали за нелегальную перевозку туристов.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге водителя катера оштрафовали за незаконные пассажирские перевозки. Детали рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, местный житель на своем маломерном судне за деньги перевозил пассажиров в акватории порта Таганрог. При этом у мужчины не было необходимой для такой деятельности лицензии.

Суд признал нарушителя виновным (ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ) и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Дополнительно прокурор направил в суд иск о запрете незаконной коммерческой деятельности и эксплуатации судна до получения лицензии. По иску уже приняты обеспечительные меры.

Подпишись на нас в Telegram.