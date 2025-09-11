В городе Семенове Нижегородской области установили уличную сцену

«Этой осенью мы приступаем к внедрению в историческом центре Семенова собственного туристического кода — он позволит еще ярче раскрыть потенциал города для гостей из России и зарубежных стран. Новая сцена — лишь один из элементов этой работы. Ее установка стала замечательным подарком к 246-летию города», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев на праздновании Дня города Семенова, которое состоялось 6 сентября.