В городе Семенове Нижегородской области установили уличную сцену

Уличную сцену с традиционными хохломскими узорами и LED-экраном установили в городе Семенове в Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Этой осенью мы приступаем к внедрению в историческом центре Семенова собственного туристического кода — он позволит еще ярче раскрыть потенциал города для гостей из России и зарубежных стран. Новая сцена — лишь один из элементов этой работы. Ее установка стала замечательным подарком к 246-летию города», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев на праздновании Дня города Семенова, которое состоялось 6 сентября.
Вместе с LED-экраном на сцене установили звуковое и световое оборудование. Благодаря этому различные культурные мероприятия и фестивали, которые будут проходить в городе, станут еще масштабнее и ярче, добавил Яковлев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.