Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больница в башкирском селе Малояз получила новый автомобиль

С его помощью врачи будут доставлять анализы в медучреждения и выезжать к пациентам на дом.

Новая машина поступила в больницу в башкирском селе Малояз при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве республики.

В автомобиле установлены складные сиденья. Благодаря этому в машине можно перевозить лежачих пациентов. Также там есть облучатель-рециркулятор для дезинфекции поверхностей. С помощью новой машины врачи будут доставлять анализы в медицинские учреждения и выезжать к пациентам на дом.

«Реализация нацпроекта позволяет модернизировать наши медицинские услуги. Благодаря обновленному автопарку мы можем быстрее и комфортнее оказывать помощь нашим пациентам, а расширение функционала транспортных средств способствует повышению качества медицинского обслуживания и безопасности», — отметил главный врач Малоязовской центральной районной больницы Рудольф Фахретдинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.