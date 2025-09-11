Больница в башкирском селе Малояз получила новый автомобиль

Новая машина поступила в больницу в башкирском селе Малояз при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве республики.
В автомобиле установлены складные сиденья. Благодаря этому в машине можно перевозить лежачих пациентов. Также там есть облучатель-рециркулятор для дезинфекции поверхностей. С помощью новой машины врачи будут доставлять анализы в медицинские учреждения и выезжать к пациентам на дом.
«Реализация нацпроекта позволяет модернизировать наши медицинские услуги. Благодаря обновленному автопарку мы можем быстрее и комфортнее оказывать помощь нашим пациентам, а расширение функционала транспортных средств способствует повышению качества медицинского обслуживания и безопасности», — отметил главный врач Малоязовской центральной районной больницы Рудольф Фахретдинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.