Новосибирские учёные разработали уникальное лекарство от гриппа

Средство справляется с опасными видами: птичим и гонконгским гриппом.
Специалисты центра «Вектор» совместно с исследователями из Центрального Сибирского ботанического сада разработали инновационный препарат против гриппа. Основой нового средства стал экстракт редкого растения — сабельника Залесова, произрастающего в Горном Алтае, о чём сообщает ТАСС. Наука.
Соединение показало эффективность против опасных штаммов гриппа, включая гонконгский и птичий. Препарат продемонстрировал хорошие результаты по сравнению с существующими лекарствами.
Новое средство получено из корней растения с использованием водного раствора этанола.
Ученые уже получили патент на свое изобретение, которое может внести значительный вклад в борьбу с гриппом — одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире.