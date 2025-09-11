В Зиминском районе фермер устроил свалку навоза на полях

В Зиминском районе, в селе Челяба, инспекторы проверили сельскохозяйственный участок в июле 2025 года. Проверка показала, что собственник земли устроил на своем поле свалку навоза. Кроме того, часть участка сильно заросла сорняками и вообще не использовалась для сельского хозяйства. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Пробы почвы подтвердили, что территория площадью 1130 квадратных метров загрязнена фекалиями. Владелец участка не является предпринимателем, поэтому он не уведомлял надзорное ведомство об использовании навоза как побочного продукта животноводства, что и привело к нарушению, — сказано в сообщении Управления.
По итогам проверки хозяину земли выдали официальное предписание. Он обязан устранить все нарушения земельного законодательства и привести участок в порядок до 13 октября 2025 года.
