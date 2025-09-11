В Зиминском районе фермер устроил свалку навоза на полях

В Зиминском районе, в селе Челяба, инспекторы проверили сельскохозяйственный участок в июле 2025 года. Проверка показала, что собственник земли устроил на своем поле свалку навоза. Кроме того, часть участка сильно заросла сорняками и вообще не использовалась для сельского хозяйства. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.