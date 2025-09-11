В Красном Поселении Самарской области открылась спортплощадка

Современная спортивная площадка открылась в Красном Поселении в Самарской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики Елховского района.
На территории спортплощадки установили тренажеры, предназначенные для проработки различных групп мышц. Также там обустроили зоны для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, где будут проводить соревнования.
«Открытие новой спортивной площадки — это не просто строительство объекта, это инвестиция в здоровье и благополучие жителей Красного Поселения. Это шаг к формированию активной и спортивной культуры, где каждый сможет найти занятие по душе и внести свой вклад в укрепление своего здоровья», — добавили в управлении.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.