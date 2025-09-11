Ричмонд
Топ-10 районов с самыми высокими зарплатами назван в Беларуси

Белстат назвал районы Беларуси с самыми высокими зарплатами.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каких городах Беларуси — самые высокие зарплаты. Статистику опубликовал Национальный статистически комитет.

Ранее мы писали о том, что средняя зарплата белорусов снова выросла на 50 рублей, составив 2772,4 белорусского рубля.

Также по уровню номинальной начисленной средней зарплаты (до вычета налогов и взносов. — Ред.) в Беларуси составили рейтинг городов.

Так в топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами в Беларуси на первое место вернулся Минский район, где средняя зарплата составила 3412,5 белорусского рубля.

На втором месте оказался — Островецкий район (Гродненской области) — 3280,4 рубля, а замыкает тройку лидеров Солигорский район (Минской области) — 3191,4 рубля.

Далее по убыванию следуют самые богатые районы, среди которых регионы Минской и Гомельской областей: Дзержинский район — 3028,9 рубля, Речицкий район 3001 рубля, Смолевичский район — 2957,3 рубля, Светлогорский район — 2777,7 рубля, Несвижский район — 2730,1 рубля, Пуховичский район — 2686,7 рубля, Гродненский район — 2619,7 рубля.

Тем временем Беларусь хочет получить кредит Китая на 60 миллионов долларов на медоборудование.

Еще Совмин принял изменения по алкоголю в Беларуси.