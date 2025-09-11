Более тысячи жителей Лескенского района КБР приняли участие в субботнике

Свыше тысячи человек приняли участие в субботнике, который прошел на территории Лескенского района Кабардино-Балкарии. Мероприятие состоялось в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Активные жители района, сотрудники местной администрации, коллективы образовательных учреждений, предприятий и организаций вышли на уборку центральных улиц, площадей, проселочных дорог и прибрежных территорий. Они собрали сухостой, мусор, побелили деревья и бордюры. В сельских поселениях участники субботника покосили траву и сорняки. Собранные отходы были вывезены на специализированный полигон.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.