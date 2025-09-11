В Ростовской области пройдет праздник осени

Праздник осени состоится в парке «Лога» в Ростовской области 13 сентября, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Проведение мероприятий, привлекающих туристов, — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Гостей праздника ждут яркие выступления фольклорных ансамблей, молодецкие забавы и веселые игры, конкурсы с призами, песни, танцы и угощения. Кроме того, на мероприятии проведут мастер-классы и организуют тематические фотозоны. Подробную программу праздника опубликуют позже на странице парка в социальной сети ВКонтакте.
Напомним, что «Лога» находится в хуторе Старая Станица в Каменском районе. До него можно добраться по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон».
