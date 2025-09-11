На стене Дома культуры в селе Ундоры Ульяновской области создали мурал

Мурал на стене Дома культуры в селе Ундоры Ульяновской области открыли во время фестиваля «Праздник в Усадьбе Ивашевых. Дворянское собрание», который прошел 6 сентября. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.
На фасаде ДК художник Данила Лапшин изобразил русского военного инженера, генерал-майора и участника Отечественной войны 1812 года Петра Ивашева. Также Лапшин провел мастер-класс по граффити для юных гостей.
Всего в течение дня для гостей фестиваля работало 60 площадок. На них можно было посетить различные спортивные состязания, встретиться с молодыми представителями волонтерского движения и креативных индустрий. Помимо этого, организаторы провели квиз-игру «По местам Ивашевых».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.