Памфилова рассказала о подготовке к выборам в ЕДГ-2025

Более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в ЕДГ-2025.

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Более 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в ЕДГ-2025, потенциально в выборах могут принять участие около 55 миллионов избирателей, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Какие особенности нынешней избирательной кампании? Она довольно масштабная, серьезная, мощная. Проходить будет в 81 из 89 регионов, субъектов Российской Федерации, нашей великой, большой страны. Всего запланировано, вот вы видите на слайдах, более 5 тысяч избирательных компаний разного уровня. Когда будут замещаться около 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Потенциально в выборах может принять участие более половины избирателей Российской Федерации, то есть около 55 миллионов», — сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.

В единый день голосования 12−14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

