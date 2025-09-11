Памфилова рассказала о подготовке к выборам в ЕДГ-2025

«Какие особенности нынешней избирательной кампании? Она довольно масштабная, серьезная, мощная. Проходить будет в 81 из 89 регионов, субъектов Российской Федерации, нашей великой, большой страны. Всего запланировано, вот вы видите на слайдах, более 5 тысяч избирательных компаний разного уровня. Когда будут замещаться около 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Потенциально в выборах может принять участие более половины избирателей Российской Федерации, то есть около 55 миллионов», — сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.