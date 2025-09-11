В поисках задействовали беспилотники: 14-летнюю школьницу не могут отыскать уже третий день

В Уфе продолжаются поиски школьницы. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
В минувший вторник, 9 сентября, в отдел уфимской полиции № 4 обратилась женщина с заявлением о пропаже своей 14-летней дочери Камиллы Рафиковой. По словам матери, девочка ушла из дома в школу, но на занятия не пришла и не выходит на связь.
Сотрудники уголовного розыска, участковые и волонтеры организовали масштабные поиски пропавшей школьницы. Для осмотра местности МВД задействовало беспилотную летательную технику.
Приметы пропавшей: ее рост — 172 сантиметра, у нее худощавое телосложение. Была одета в белую рубашку, темно-синие школьные брюки, черную жилетку, при себе имела кожаный черный рюкзак.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Камиллы Рафиковой, незамедлительно сообщить в отдел полиции № 4 по телефону 8 (347) 250−41−62, в дежурную часть МВД Башкирии по телефону 8 (347) 279−39−02, или по номеру 102 (с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.
