В городе Облучье Еврейской автономной области отремонтируют школу искусств

Детскую школу искусств отремонтируют в городе Облучье Еврейской автономной области. Также туда по нацпроекту «Семья» закупят новое оборудование, сообщили в администрации Облученского муниципального района.
Во время работ специалисты заменят кровлю, окна и двери, приведут в порядок актовый зал и учебные кабинеты на втором этаже. Для отделений изобразительного и декоративно-прикладного искусства уже поступили новые художественные материалы, инструменты, приспособления и учебные пособия. Для музыкального отделения приобрели две гитары и баян. Также закупили ноутбуки, телевизоры, проектор, стационарные компьютеры и принтер.
По словам преподавателя Детской школы искусств Ольги Чистяковой, после проведения ремонта в учреждении планируют открыть несколько новых направлений. Например, воспитанников будут учить работе над линогравюрой — созданию изображений на линолеуме с помощью резцов. Помимо этого, ребята смогут освоить рисование на воде.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.