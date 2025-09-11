В городе Облучье Еврейской автономной области отремонтируют школу искусств

Во время работ специалисты заменят кровлю, окна и двери, приведут в порядок актовый зал и учебные кабинеты на втором этаже. Для отделений изобразительного и декоративно-прикладного искусства уже поступили новые художественные материалы, инструменты, приспособления и учебные пособия. Для музыкального отделения приобрели две гитары и баян. Также закупили ноутбуки, телевизоры, проектор, стационарные компьютеры и принтер.