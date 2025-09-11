Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий

БЕЛГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился к автомобилистам с просьбой не парковаться рядом с административными и другими зданиями, которые могут быть атакованы беспилотниками ВСУ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. Власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат.
«Большая просьба к автомобилистам: не паркуйтесь вблизи административных и иных зданий, которые часто становятся мишенью для беспилотников ВСУ. Как и вчера, сегодня к пользователям платного парковочного пространства в Белгороде не будут применяться штрафные санкции», — написал Демидов в своем Telegram-канале.