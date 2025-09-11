На омском «Зелёном острове» появится новая набережная и площадка для собак

«Помним мы и про спортивные площадки, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Хотим направить силы как минимум на их реконструкцию, как максимум — на их увеличение и наполнение. Также понимаем, что у нас есть наши четвероногие друзья. Площадка для выгула собак тоже требует обновления», — заключила Дарья Толмачёва.