На омском «Зелёном острове» появится новая набережная и площадка для собак

В четверг, 11 сентября, в Омске прошло выездное заседание комитета Горсовета по вопросам экономического развития. На мероприятии обсуждались вопросы по развитию «Зелёного острова» и парка «Вокруг света».
Как сообщила директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачёва, по концессионному соглашению есть ряд обязательств, которые сейчас выполняются с опережающими темпами.
«Помимо юридической стороны, есть ещё и наше неравнодушное отношение. Мы видим и острые проблемы, видим те локации, которыми не гордимся в текущем состоянии. Разделяем поэтапные инновации и реконструкцию этой территории. Сейчас мы максимально сосредоточены на реконструкции набережной», — рассказала Дарья Толмачёва.
По словам директора парка, основные приоритеты весны-лета 2026 года — благоустройство набережной, так как регион готовится к принятию гостей на Федеральный Сабантуй.
«Помним мы и про спортивные площадки, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Хотим направить силы как минимум на их реконструкцию, как максимум — на их увеличение и наполнение. Также понимаем, что у нас есть наши четвероногие друзья. Площадка для выгула собак тоже требует обновления», — заключила Дарья Толмачёва.