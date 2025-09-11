Ульяновский центр специализированных видов медпомощи получил оборудование

Новое оборудование поступило в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. Е. М. Чучкалова по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Минздраве Ульяновской области.
Всего учреждение получило 10 единиц современной медицинской техники, предназначенной для реабилитации пациентов. Например, это беговая дорожка с пневматической поддержкой, лазер для физиотерапии, система глубокой электромагнитной стимуляции тканей и мультимодальной физиотерапии, аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции, система электростимуляции для улучшения ходьбы, тренажеры для продолжительной пассивной разработки кистей рук и лучезапястного сустава и многое другое.
«Современное оборудование позволит значительно расширить возможности нашего центра в области реабилитации. Современные технологии помогут пациентам быстрее восстанавливаться после тяжелых заболеваний и травм, а также повысят эффективность лечения. Наша задача — сделать реабилитацию максимально комфортной и результативной для каждого пациента», — подчеркнул главный врач клинического центра Сергей Беззубенков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.