Из водительских прав в Казахстане хотят убрать электронные чипы

Астана. 11 сентября. КазТАГ — Из водительских прав в Казахстане хотят убрать электронные чипы, передает корреспондент агентства.

Источник: gov.kz

«Целью проекта является исключение электронного чипа из бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства является финансово целесообразным», — говорится в описании проекта приказа министерства внутренних дел.

Как пояснили в ведомстве, внедрение и использование чип-модулей требует дополнительных затрат, тогда как их функции в настоящее время в полной мере обеспечиваются государственными базами данных и информационными системами.

«В связи с этим исключение чипа позволит сэкономить бюджетные средства и оптимизировать процесс изготовления документов», — пояснили в МВД.