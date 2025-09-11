Из водительских прав в Казахстане хотят убрать электронные чипы

«Целью проекта является исключение электронного чипа из бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства является финансово целесообразным», — говорится в описании проекта приказа министерства внутренних дел.
Как пояснили в ведомстве, внедрение и использование чип-модулей требует дополнительных затрат, тогда как их функции в настоящее время в полной мере обеспечиваются государственными базами данных и информационными системами.
«В связи с этим исключение чипа позволит сэкономить бюджетные средства и оптимизировать процесс изготовления документов», — пояснили в МВД.