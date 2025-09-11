В СИБИТе открылась выставка известной омской художницы Анастасии Терсковой

В Сибирском институте бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) открылась выставка картин Анастасии Терсковой — известной омской художницы, члена ВТОО «Союз художников России» и преподавателя Детской художественной школы № 5. Экспозиция под названием «Там, где дом…» стала символом уникального сотрудничества науки и искусства, объединив под одной крышей работы художницы и ее учеников.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
На выставке представлено 50 произведений, созданных в различных техниках: живопись, графика, линогравюра, батик и граттаж. Тематическое единство экспозиции отражает историю малой родины через призму диалога поколений.
«Это не просто картины, это признание в любви к своему дому, выраженное через искусство», — призналась Анастасия Терскова.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Открытие выставки прошло в теплой, почти семейной атмосфере. Конференц-зал СИБИТ превратился в настоящую гостиную, где собрались ученики и родители художницы, представители ДК «Амурский», фонда Манякиной, администрации ДХШ № 5, а также студенты и преподаватели вуза. Ректор СИБИТ Максим Родионов отметил важность такого культурного события. «Я впервые открываю подобное мероприятие, но, думаю, что это начало нашего долгого и плодотворного сотрудничества. Наука и искусство имеют гораздо больше точек соприкосновения, чем кажется на первый взгляд», — отметил ректор СИБИТа Максим Родионов.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Выставка доступна для бесплатного посещения ежедневно в рабочие часы до 31 декабря 2025 года. Она расположена по адресу: ул. 24-я Северная, д. 196/1. Посетители смогут не только насладиться искусством, но и познакомиться с творческими работами, которые рассказывают истории о доме, семье и родном городе.