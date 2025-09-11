В СИБИТе открылась выставка известной омской художницы Анастасии Терсковой

Открытие выставки прошло в теплой, почти семейной атмосфере. Конференц-зал СИБИТ превратился в настоящую гостиную, где собрались ученики и родители художницы, представители ДК «Амурский», фонда Манякиной, администрации ДХШ № 5, а также студенты и преподаватели вуза. Ректор СИБИТ Максим Родионов отметил важность такого культурного события. «Я впервые открываю подобное мероприятие, но, думаю, что это начало нашего долгого и плодотворного сотрудничества. Наука и искусство имеют гораздо больше точек соприкосновения, чем кажется на первый взгляд», — отметил ректор СИБИТа Максим Родионов.