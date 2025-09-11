В Чебаркуле Челябинской области ликвидировали стихийную свалку

Свалку строительных отходов возле садоводческого товарищества «Металлист» в Чебаркуле Челябинской области ликвидировали при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Чебаркульского городского округа.
С территории вывезли более 300 кубометров мусора. Проведение работ имеет важное значение для экологической обстановки, так как свалка находилась вблизи лесного массива — ценного природного ресурса города.
«Городские экологи не только убирают нелегальные свалки. Весь летний период они очищают берега озер от мусора, который оставляют после себя отдыхающие. Чебаркульский городской округ продолжает борьбу за чистоту и здоровье горожан», — добавили в администрации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.