В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025

«По информации наших коллег из регионов, в 38 из них на территории почти 6 тысяч населенных пунктов планируется применение дополнительной возможности проголосовать. Это то, о чем я говорю. Приблизить избирательные участки к нашим избирателям тогда, когда есть для этого объективные условия», — сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.