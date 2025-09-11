Ричмонд
В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025

В 38 российских регионах будут применять дополнительные возможности голосования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дополнительные возможности голосования в ЕДГ-2025 будут применяться в 38 регионах России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«По информации наших коллег из регионов, в 38 из них на территории почти 6 тысяч населенных пунктов планируется применение дополнительной возможности проголосовать. Это то, о чем я говорю. Приблизить избирательные участки к нашим избирателям тогда, когда есть для этого объективные условия», — сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.

В единый день голосования 12−14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

