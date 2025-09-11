В поселке Суходол Самарской области обновляют поликлиническое отделение

Капитальный ремонт поликлинического отделения завершается в поселке городского типа Суходол Самарской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве региона.
Работы на двух этажах учреждения находятся уже на финальной стадии. В сентябре планируется сдать объект в эксплуатацию. А до конца года туда завезут новую мебель.
«Поликлиника полностью обновлена с соблюдением всех современных требований: принципов бережливого производства, доступности медицинской помощи и четкой навигации. Оборудована входная группа с двумя отдельными входами для температурящих взрослых и детей, что соответствует эпидемиологическим нормам», — рассказал и. о. главного врача больницы в Сергиевском районе, на территории которого находится Суходол, Дмитрий Агафонов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.