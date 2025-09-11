В Омской области выделено более 300 тысяч рублей на создание рабочих мест для инвалидов

Средства направлены на оборудование пяти рабочих мест и проведение специальной оценки условий труда для трех работающих инвалидов. Одним из участников программы стало предприятие из Одесского района. Для юрлица выделили субсидию в размере 134 996 рублей. Средства были использованы для создания комфортных условий труда для сотрудника с третьей группой инвалидности. Предприятие закупило специализированную мебель для вахтера, в том числе столы и стулья с системой газлифт, а также верстак, тиски и набор инструментов для подсобного рабочего.