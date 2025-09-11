Ричмонд
В Омской области выделено более 300 тысяч рублей на создание рабочих мест для инвалидов

Кадровый центр помогает предприятиям адаптировать рабочие места для людей с ограниченными возможностями.

Источник: Комсомольская правда

Кадровый центр Омской области направил более 300 тысяч рублей на оснащение рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Финансовая поддержка была распределена между четырьмя предприятиями региона в рамках программы, учитывающей индивидуальные программы реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА).

Средства направлены на оборудование пяти рабочих мест и проведение специальной оценки условий труда для трех работающих инвалидов. Одним из участников программы стало предприятие из Одесского района. Для юрлица выделили субсидию в размере 134 996 рублей. Средства были использованы для создания комфортных условий труда для сотрудника с третьей группой инвалидности. Предприятие закупило специализированную мебель для вахтера, в том числе столы и стулья с системой газлифт, а также верстак, тиски и набор инструментов для подсобного рабочего.

Программа поддержки позволяет предприятиям не только оснащать рабочие места, но и проводить оценку условий труда для граждан с ограниченными возможностями здоровья, предоставлять наставников для инвалидов I и II групп и учитывать их индивидуальные потребности.

Кадровый центр Омской области оказывает комплексную поддержку в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, помогая работодателям сократить расходы на адаптацию рабочих мест. Общий бюджет программы на 2025 год составляет 3 миллиона рублей.

