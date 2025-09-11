Ричмонд
Погода в Беларуси испортится: где зальет так, что выпадет полмесячной нормы?

В пятницу, 12 сентября, в Беларуси ожидается интенсивная зона дождей — она будет связана с фронтальным разделом, который медленно смещается на восток. Об этом сообщает Telegram-канал «Метеовайб».

Днем фронт достигнет центральных районов страны, но вскоре начнет ослабевать — его продвижение остановит блокирующий антициклон. Из-за медленного движения зоны осадков по западным регионам может выпасть до 50% от месячной нормы.

На фоне увеличения облачности температура воздуха понизится. Самая прохладная погода ожидается западнее Минска. Ветер юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

Температура по стране:

  • ночью: +11…+17 °C, на востоке местами до +8…+10 °C;
  • днем: +14…+19 °C, по востоку, а также в Гродненской и Брестской областях — до +20…+24 °C

В Минске ожидается рост облачности, с запада вплотную подойдет зона дождей. Столичный регион может оказаться на границе осадков — восточнее дожди маловероятны.

Ночью в Минске будет +13…+15 °C, без осадков, днем — +16…+18 °C, местами дождь, особенно в западной части города.

Синоптик Рябов рассказал, чего ждать от погоды осенью

Осень 2025 года в Беларуси будет теплее обычного — средняя температура ожидается на 1,5−2 °C выше климатической нормы. Об этом заявил синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, сентябрь пройдет под знаком мягкого тепла и солнечной погоды. Температурный фон будет на 1−2 °C выше стандартных показателей, а осадков выпадет меньше нормы.

Октябрь станет переходным месяцем — температура начнет постепенно снижаться, но останется примерно на 1 выше многолетних значений. Дождей, по прогнозам, также будет немного.