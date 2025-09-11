В Зеленограде построят образовательный комплекс

Образовательный комплекс на 800 мест построят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в районе Крюково в Зеленограде, который входит в состав Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Образовательный комплекс на 800 мест появится на территории бывшего центра информатики и электроники. В нем расположатся блоки начальной, средней и старшей школы. Помимо учебных кабинетов, там будут просторные рекреации, спортивный зал, многофункциональное пространство и пищеблок. Территорию вокруг учреждения благоустроят и создадут площадки для развития физической подготовки учеников», — рассказал Владимир Ефимов.
Комплекс появится около жилой застройки. Для этого уже разработали градостроительную документацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.