В Зеленограде построят образовательный комплекс

Образовательный комплекс на 800 мест построят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в районе Крюково в Зеленограде, который входит в состав Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.